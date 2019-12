Stiri pe aceeasi tema

- Se ieftinesc convorbirile telefonce in țara și in țarile UE. Cu cat scad prețurile de la 1 ianuarie 2020 Operatorii de telefonie mobila care activeaza pe piata din Romania vor percepe un tarif maxim de terminare a apelurilor de 0,76 eurocenti/minut, in scadere cu 10% fata de tariful actual, incepand…

- Operatorii de telefonie mobila care activeaza pe piata din Romania vor percepe, incepand cu 1 ianuarie 2020, un tarif maxim de terminare a apelurilor la puncte mobile de 0,76 eurocenti/minut, in scadere cu 10% fata de 0,84 eurocenti/minut, cat este in prezent, dupa ce aceasta masura de reglementare…

- Operatorii de telefonie mobila care activeaza pe piata din Romania vor percepe un tarif maxim de terminare a apelurilor la puncte mobile de 0,76 eurocenti/minut, in scadere cu 10% fata de 0,84 eurocenti/minut, cat este in prezent, incepand cu 1 ianuarie 2020, a anuntat, miercuri, Autoritatea Nationala…

- Incepand cu 1 ianuarie 2020, operatorii de telefonie mobila care activeaza pe piata din Romania vor percepe un tarif maxim de terminare a apelurilor la puncte mobile de 0,76 eurocenti/minut, in scadere cu 10% fața de 0,84 eurocenți/minut, cat este in prezent, anunța ANCOM, potrivit Mediafax.Aceasta…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat ca a dezbatut, impreuna cu jucatorii din industrie, reducerea tarifului maxim de terminare a apelurilor la puncte mobile, incepand cu 1 ianuarie 2020, conform News.ro.”ANCOM a propus, ca masura tranzitorie,…

- ANCOM propune scaderea cu 10% a tarifelor pentru convorbirile pe mobil. UE va avea tarif unic pana la finalul anului 2020 Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) propune reducerea cu 10% a tarifelor pentru convorbirile pe mobil, pana la cel mult 0,76 eurocenti/minut,…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat, vineri, ca a dezbatut, impreuna cu jucatorii din industrie, reducerea tarifului maxim de terminare a apelurilor la puncte mobile, incepand cu 1 ianuarie 2020.

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) supune consultarii publice un proiect de decizie prin care stabilesc condițiile tehnice referitoare la utilizarea rețelelor publice mobile de comunicații electronice și conectarea acestora cu sistemul RO-ALERT.Conectarea…