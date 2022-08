ANCOM propune noi prevederi privind accesul la serviciile de urgenţă 112 Potrivit ANCOM, pentru ca utilizatorii finali care apeleaza 112 sa beneficieze de ajutor in timp util de la agentiile specializate de interventie (Politie, Ambulanta, Pompieri etc.), este necesara o localizare cat mai exacta a acestora, fapt ce necesita actualizarea permanenta a bazelor de date care contin informatia de localizare primara. Astfel, se propune ca bazele de date care contin informatia de localizare primara sa fie actualizate permanent de catre fiecare furnizor de retele publice mobile de comunicatii electronice, printr-un canal de date securizat, de indata ce apar modificari ale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ANCOM a lansat in consultare publica un proiect privind accesul la serviciile de urgența 112. Modificarile prevad actualizarea bazelor de date pentru a permite localizarea apelantului, dar și asigurarea accesului la serviciile de urgența pentru persoanele cu dizabilitați. Fii la curent cu…

- Ieri au fost publicate in Monitorul Oficial datele tehnice pe baza carora poate fi pus in practica sistemul de monitorizare a agresorilor prin bratari electronice. Masura se va aplica de la 1 octombrie in Bucuresti si in cateva judete, urmand a fi extinsa apoi și in restul țarii. Bratarile se vor putea…

- ”Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a lansat astazi in consultare publica pozitia sa cu privire la revizuirea pietei relevante de gros a serviciilor de acces la puncte fixe de calitate superioara. Pe baza analizei de piata realizate in perioada 2017 – 2021,…

- „Conform datelor Autoritatii, in contextul continuarii utilizarii intensive a serviciilor de comunicatii electronice in 2021, incidentele de securitate s-au redus semnificativ comparativ cu anul anterior, cu aproximativ 30%, atat in ceea ce priveste numarul lor total, cat si cel al conexiunilor afectate.…

- Noua studenti ai Facultatii de Pompieri din cadrul Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza” si-au inceput stagiul de practica la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Capitan Puica Nicolae” al judetului Argeș. Sub indrumarea tutorilor profesionali, viitorii ofițeri isi desfasoara activitatea…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „BANAT” al judetului Timis recruteaza candidati pentru admiterea la Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” Bucuresti din cadrul Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea 2022. Pentru admiterea la Facultatea de Pompieri sunt scoase la concurs 38 de locuri,…

- ISU Suceava recruteaza in urmatoarea perioada candidați pentru a participa la concursul de admitere de la Facultatea de Pompieri și Facultatea de Drept, din cadrul Academiei de Poliție “Al. I. Cuza”. Pentru anul de invațamant 2022 – 2023, locurile alocate Inspectoratului General pentru Situații de…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) „Serban Cantacuzino” Prahova recruteaza candidati pentru admiterea la Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza”Bucuresti, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea 2022. Potrivit unui comunicat de presa al institutiei, „Pentru admiterea la Facultatea…