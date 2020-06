Stiri pe aceeasi tema

- Noi localitați cu risc de roaming involuntar au fost introduse pe harta aisemnal.ro, anunța ANCOM. Cand calatoresc intr-o zona de granița, cetațenii e bine sa fie atenți la mesajele venite din partea operatorului in rețeaua caruia se afla, potrivit Mediafax.„Pentru ca utilizatorii sa știe…

- „Dorim sa informam actionarii si investitorii ca Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare (ANCOM) a autorizat RCS&RDS, filiala societatii in Romania, sa continue sa aplice anumite suprataxe pentru unele dintre serviciile de roaming furnizate propriilor clienti aflati in interiorul Spatiului…

- Operatorul de telecomunicatii RCS&RDS a obtinut o noua autorizatie de la Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) pentru a continua sa aplice anumite suprataxe pentru unele servicii de roaming furnizate in cadrul Spatiului Economic European (SEE) pentru…

- Modificarea contractului pentru servicii de telefonie, internet sau televiziune se poate face atat la cererea utilizatorului, cat și la inițiativa operatorului, transmite Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, preluata de Mediafax.

- De la instituirea starii de urgența pe teritoriul Romaniei, ANCOM a blocat accesul la un numar de 12 site-uri, la solicitarea Ministerului Afacerilor Interne. Motivele invocate sunt ca pe respectivele site-uri au fost promovate mai multe „ fake news ” despre Coronavirus , scrie DCNews . Site-urile…

- Consumul de internet a crescut, in ultima perioada, cu 4% in rețelele mobile și cu 28% in rețelele fixe, iar traficul de voce a crescut cu 10% in rețelele mobile și cu 6% in cele fixe, se arata intr-un comunicat al Autoritații Naționale pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM).Potrivit…