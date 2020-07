Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) supune consultarii publice conditiile tehnice de interconectare pe baza tehnologiei IP intre SNUAU si Telekom Romania, operatorul care asigura preluarea apelurilor catre 112, potrivit reglementarilor in vigoare, in contextul…

- Platforma informatica Aisemnal.ro, cu ajutorul careia utilizatorii pot afla exact care este gradul de acoperire, dar si nivelul de semnal 2G, 3G si 4G pentru fiecare dintre operatorii mobili activi pe piata din Romania, a fost actualizata cu localitatile care prezinta risc de roaming involuntar, a anuntat,…

- Modificarea contractului pentru servicii de telefonie, internet sau televiziune se poate face atat la cererea utilizatorului, cat și la inițiativa operatorului, transmite Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii. Daca operatorul intenționeaza sa modifice unilateral clauze…

- Traficul de internet si date, inregistrat in Romania in perioada starii de urgenta, a crescut, in medie, cu 26% comparativ cu cele 60 de zile de dinaintea instaurarii intervalului cu restrictii, arata datele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), publicate…

- Internetul mobil, cel mai afectat de incidentele de securitate Foto: arhiva Reuters Numarul de incidente de securitate cu impact semnificativ asupra securitatii si integritatii retelelor si serviciilor de comunicatii electronice a crescut cu 43%, de la 556 în anul 2018 la 794 în…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a aplicat amenzi de peste 351.000 de lei, in urma controalelor efectuate in primul trimestru al acestui an pe piata de comunicatii electronice si a echipamentelor radio, precum si la furnizorii de servicii postale.…

- Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a anuntat ca bugetul Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii a fost aprobat prin ordonanta de urgenta, una dintre prevederi fiind transferul la bugetul statului a unei sume de aproximativ 700 de milioane de lei din rezervele…