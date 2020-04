Stiri pe aceeasi tema

- ​Autoritatea de reglementare în comunicații (ANCOM) a anunțat luni ca în primul trimestru din acest an a efectuat 739 de controale pe piața de comunicații electronice și a echipamentelor radio, precum și la furnizorii de servicii poștale. În urma neregulilor constatate, ANCOM a transmis…

- Romanii care nu-și pot plati facturile sa nu fie deconectați de la serviciile de cablu TV, telefonie sau internet: este solicitarea adresata companiilor de comunicații de catre Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM), printr-o adresa din 20 martie. In scrisoarea…

- Furnizorii de servicii de comunicatii Orange si Vodafone au achitat fiecare marti contravaloarea in lei a sumei de 30 milioane euro pentru prelungirea licentelor pe care le detin in banda de 2100 MHz, a anuntat Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), anunța…

- Furnizorii de servicii de comunicatii Orange si Vodafone au achitat marti fiecare contravaloarea in lei a sumei de 30 de milioane de euro pentru prelungirea licentelor pe care le detin in banda de 2100 MHz, a anuntat Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM),…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat miercuri ca a analiza a autortatii a datelor transmise de operatorii de telefonie si internet arata ca ne putem astepta la cresteri de trafic estimate de unii furnizori la peste 50% fata de situatiile normale,…

- Autoritatea Naționala de pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM) va putea solicita operatorilor telecom sa blocheze accesul la știrile false cu privire la coronavirus și va putea cere eliminarea informațiilor respective de pe internet sau presa, potrivit decretului privind starea…

- Valoarea cumulata a pietelor de comunicatii electronice si de servicii postale din Romania a ajuns la aproape 20 de miliarde de lei, din care 3,2 miliarde de lei revin pietei de servicii postale, potrivit datelor prezentate, marti, de vicepresedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat marti ca a efectuat aproximativ 4.000 de controale pe piata serviciilor de comunicatii electronice si de servicii postale in anul 2019 si a aplicat amenzi de 2,53 milioane lei pentru neregulile existente.