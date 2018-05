Stiri pe aceeasi tema

- Peste 10.000 de municipalitati s-au inscris deja in portalul wifi4eu.eu prin care vor beneficia de programul UE de implementare a rețelelor de Wi-Fi gratuit, arata reprezentanta Comisiei Europene in Romania. Uniunea Europeana va aloca 120 milioane euro pentru acest proiect, iar primariile vor putea…

- Reprezentanta Comisiei Europene in Romania a anuntat vineri, ca peste 10.000 de municipalitati s-au inscris in portalul WiFi4EU, creat printr-un program european caruia UE i-a alocat un buget de 120 milioane euro, prin care vor avea acces gratuit la retelele de Wi-Fi. Uniunea Europeana…

- Administratiile locale din Romania pot accesa fonduri europene, prin Programul WiFi4EU, lansat de Uniunea Europeana (UE), pentru instalarea unor puncte de acces public si gratuit la internet Wi-Fi, se arata intr-un comunicat de presa al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii…

- Administratiile locale din Romania pot accesa fonduri europene, prin Programul WiFi4EU, lansat de Uniunea Europeana (UE), pentru instalarea unor puncte de acces public si gratuit la internet Wi-Fi, se arata intr-un comunicat de presa al Autoritatii Nationale pentru Administrare si ...

- Primariile din toata țara se pot inregistra de miercuri, 21 martie, iar mai tarziu pot depune cereri de finanțare a punctelor de acces internet – wireless gratuit in spațiile publice, prin intermediul portalului web WiFi4EU , lansat azi de Comisia Europeana. ”Localitațile din toata Europa sunt invitate…

- Programul WiFi4EU ofera bonuri in valoare de 15.000 euro pe care localitatile le pot folosi pentru a institui puncte de acces Wi-Fi in spatii publice, de exemplu in biblioteci, muzee, parcuri sau piete publice. Potrivit declaratiei presedintelui CE, Jean-Claude Juncker, initiativa WiFi4EU va contribui…

- Comisia Europeana (CE) a lansat, marti, portalul web WiFi4EU, unde localitatile din toata Europa sunt invitate sa se inregistreze inainte de lansarea primelor cereri de proiecte la jumatatea lunii mai, in scopul de a obtine finantare din partea Uniunii Europene pentru instituirea unor puncte de acces…

- Romania a facut progrese limitate in solutionarea recomandarilor UE România a facut progrese limitate în solutionarea celor trei recomandari specifice de tara pentru perioada 2017 - 2018, arata un raport de tara publicat astazi de Comisia Europeana. Raportul evidentiaza…