ANCOM a validat toate candidaturile depuse în cadrul licitației 5G Comisia de licitație a ANCOM a analizat documentele de calificare depuse de ORANGE ROMANIA S.A., RCS & RDS S.A. și VODAFONE ROMANIA S.A. in cadrul procedurii de selecție competitiva organizata pentru benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz și 3400-3800 MHz și a validat candidaturile depuse. Avand in vedere ca solicitarile cumulate ale celor trei operatori, prezentate in formularul de candidatura din cadrul ofertelor inițiale depuse la ANCOM, sunt mai mici decat cantitatea de spectru pus la dispoziție in cadrul procedurii de selecție, licitatia propriu-zisa va incepe la data de 8 noiembrie 2022… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

