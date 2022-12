Stiri pe aceeasi tema

- ”Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a publicat astazi spre consultare planul sau de actiuni pentru anul 2023. Principalele proiecte de anul viitor privesc cadrul de reglementare tehnica si economica a serviciilor de comunicatii electronice si continuarea…

- Toti operatorii de telefonie mobila din Romania indeplinesc obligatia de acoperire cu semnal a 98% din populatia Romaniei, primul in clasament fiind RCS&RDS, cu o pondere de 98,8%, informeaza Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), intr-un comunicat transmis,…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) si Oficiul Ungar pentru Energie si Utilitati Publice (MEKH) au semnat un acord de cooperare pentru a gestiona criza energetica si pentru a promova securitatea aprovizionarii, informeaza, vineri, ANRE. Fii la curent cu cele mai…

- Guvernul a adoptat vineri un nou mecanism prin care prețurile la energie vor fi asigurate pentru populație și industrie, iar veniturile producatorilor vor fi limitate, prin introducerea unui achizitor unic.Producatorii de energie cu o capacitate de producere mai mare de 10 MW vor fi obligați sa vanda…

- Romania ajuta Republica Moldova cu apa potabila, prin intermediul unui protocol de amendare a Acordului dintre Guvernul de la Bucuresti si cel de la Chisinau privind construirea unor apeducte.

- Romania asigura Republica Moldova in acest moment peste 90% din necesarul de consum de energie electrica, a declarat sambata ministrul Afacerilor Externe al Romaniei, Bogdan Aurescu, transmite Zdg.md. „Situatia este grava, pentru ca in acest moment R. Moldova are o situatie energetica foarte complicata,…

- Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat, in sedinta de miercuri, avand in vedere numarul mare de petitii depuse privind racordarea prosumatorilor la reteaua de distributie a energiei electrice, un act normativ privind modificarea si completarea unor ordine, ale carui prevederi vin in sprijinul viitorilor…

- ”In cadrul ultimei sedintei Consiliului Consultativ, Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a aprobat modificarea Deciziei presedintelui ANCOM nr. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, in sau…