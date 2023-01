ANCOM a publicat pentru consultare proiectul de revizuire a legii de autorizare a serviciilor de comunicații ANCOM a publicat spre consultare proiectul de decizie privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice. Proiectul de decizie urmarește adoptarea unui nou cadru de reglementare și abrogarea deciziei actuale, in vederea armonizarii prevederilor legislației secundare cu dispozițiile cadrului legal primar. Pentru a pune in acord cu prevederile Legii nr. 198/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative in domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor masuri de facilitare a dezvoltarii rețelelor de comunicații… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

