- “Astazi, 11 octombrie 2021, ANCOM lanseaza procedura de selectie competitiva pentru alocarea a 195 de MHz disponibili in benzile de 800 MHz, 2600 MHz si 3400 – 3800 MHz pentru furnizarea de servicii de comunicatii mobile. Autoritatea a publicat anuntul oficial privind punerea in vanzare a caietului…

- Valoarea totala a pietei serviciilor postale a fost de 3,7 miliarde lei in anul 2020, cu 22% mai mult fata de 2019, pe fondul unei cresteri robuste a traficului de colete, potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). "Valoarea…

- Tarifele orientative pentru accesul la stalpii operatorilor de retea ar putea varia intre 1,84 lei/stalp/circuit (cablu)/luna, pentru stalpii de sustinere a liniilor electrice aeriene de joasa tensiune, si 22,62 lei/km/circuit (cablu)/luna, pentru stalpii de sustinere a liniilor electrice aeriene…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) atrage atentia utilizatorilor de telefonie si internet mobil care se afla sau calatoresc in localitatile din apropierea granitelor si au serviciul de roaming activat ca pot ajunge in situatia de a utiliza involuntar acest…

- Atentionare pentru utilizatorii serviciilor de telefonie mobila Foto: arhiva Reuters RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare în Comunicații atrage atenția utilizatorilor serviciilor de telefonie mobila asupra apelurilor pierdute…

- Consultarea pe marginea Documentatiei privind procedura de selectie pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecventelor radio pentru servicii destinate publicului larg se va extinde pana la data de 13 august 2021, informeaza Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii…