Stiri pe aceeasi tema

- ANCOM, platforma noua care masoara radiatiile de camp electromagnetic Foto. Catalin Radu. Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii - ANCOM - a lansat o noua versiune a unei platforme care masoara radiatiile de câmp electromagnetic din tara noastra.…

- Trei proiecte de decizie referitoare la procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecventelor radio au fost lansate, vineri, in consultare publica de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). Primul proiect vizeaza procedura de acordare a drepturilor…

- 65% dintre respondenti au utilizat in ultimele 12 luni servicii postale, iar satisfactia generala a fost de 8,2 puncte din 10 posibile, arata un studiu de piata realizat de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) in perioada noiembrie - decembrie 2020.…

- Muzeul de telecomunicatii al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) va fi expus, in perioada 10 - 23 mai, la centrul comercial Sun Plaza din Bucuresti, informeaza institutia intr-un comunicat de presa transmis, luni, AGERPRES. Potrivit sursei citate,…

- Operatorii de telefonie fixa si mobila care activeaza pe piata din Romania vor reduce, incepand cu 1 iulie 2021, tarifele pentru terminarea apelurilor in propriile retele ca urmare a stabilirii, la nivel european, a unor tarife maxime in acest sens, a anuntat, miercuri, Autoritatea Nationala pentru…

- „Angajații de la Administrația Domeniului Public Sector 1 (aproximativ 100 de persoane) primesc un așa numit spor de antena, de 15% din salariu, deoarece sediul ADP Sector 1 se afla la cateva sute de metri de Casa Presei. Acest spor de antena a fost stabilit de fosta administrație in baza unei expertize…

- Trei sferturi dintre romani (75%) considera ca telefoanele mobile reprezinta principalele surse de radiatii, in timp ce doua din zece persoane (19%) au afirmat ca tehnologia 5G are efecte nocive asupra sanatatii oamenilor, florei si faunei, arata datele unui studiu realizat de Autoritatea Nationala…

- Posta Romana va primi 6,28 milioane lei drept compensare pentru costul net pentru serviciul universal postal din anul 2018, a decis Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), potrivit news.ro. Mecanismul de compensare a costului net va fi stabilit prin…