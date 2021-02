Stiri pe aceeasi tema

- Mecanismul de compensare a costului net va fi stabilit prin hotarare a Guvernului, existand doua posibilitati de finantare: din fonduri de la bugetul de stat, cu respectarea cadrului legal national si european din domeniul ajutorului de stat sau prin partajarea costului net intre furnizorii de servicii…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a adoptat, in cadrul sedintei Consiliului Consultativ de marti, decizia de compensare a costului net aferent furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal postal din 2018 de catre CNPR cu suma de 6.285.244 lei.

- Dispozitiile Legii pentru modificarea OUG privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) care prevad numirea presedintelui si a celor doi vicepresedinti in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a noului act normativ sunt "imprecise",…

- Peste 945.000 de numere de telefon au fost portate in Romania, in 2020, cea mai mare pondere (92%) fiind inregistrata in cazul numerelor de telefonie mobila, arata datele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), publicate miercuri. Potrivit sursei citate, media…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) primeste acordul Comisiei Europene (CE) prin care pietele de gros corespunzatoare serviciilor de acces la internet la puncte fixe nu necesita interventii de reglementare. "In urma acordului primit din partea…

- Peste 5,3 miliarde de gigabiti de internet au fost consumati in Romania in prima jumatate a anului, dintre care 90% generati de internetul fix, segment care a inregistrat cele mai interesante evolutii, a declarat, joi, vicepresedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in…