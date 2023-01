ANCOM a dat amenzi de 2,8 milioane lei în sectorul telecomunicații anul trecut Anul trecut, Autoritatea Naționala pentru Administrarea și Reglementarea in Comunicații (ANCOM) a efectuat 3.451 de controale in industria de comunicații și a dat amenzi de 2,8 milioane lei. „In urma controalelor efectuate anul trecut, neregulile descoperite au fost sancționate cu amenzi in cuantum de peste 2,8 milioane de lei. Deși cele mai multe amenzi au fost aplicate pe piața de comunicații electronice, se poate observa o ușoara creștere a sancțiunilor aplicate pe piața echipamentelor radio și a compatibilitații electromagnetice”, a declarat Cristian Popa, Directorul Direcției Executive Monitorizare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

