Furnizorii de comunicatii electronice ar putea fi obligati sa acorde despagubiri utilizatorilor finali daca nu respecta obligatiile prevazute in cadrul procesului de portabilitate a numerelor de telefonie, este una dintre noile reglementari adoptate, recent, de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). Arbitrul pietei locale de telecomunicatii a organizat, in zilele de 8 si 9 februarie, doua reuniuni ale Consiliului Consultativ pentru a discuta o serie de proiecte de decizii care actualizeaza legislatia secundara din domeniul comunicatiilor electronice.…