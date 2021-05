65% dintre respondenti au utilizat in ultimele 12 luni servicii postale, iar satisfactia generala a fost de 8,2 puncte din 10 posibile, arata un studiu de piata realizat de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) in perioada noiembrie - decembrie 2020.



