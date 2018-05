Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat in primul trimestru a doua mare crestere a inmatricularilor de autoturisme noi din Uniunea Europeana, de 28,6%, la 28.643 unitati, in timp ce livrarile Dacia au urcat la nivelul UE cu 16,4%, la 126.969 de unitati, conferind marcii romanesti o cota de 3%.In perioada ianuarie-martie…

- Vascar, unul dintre principalii producatori de preparate de carne si conserve din Romania, a incheiat anul 2017 cu o cifra de afaceri de peste 16 milioane de euro, reprezentand o crestere de aproximativ 10% fata de 2016. Pentru anul acesta, Vascar estimeaza o crestere de 14% a cifrei de afaceri fata…

- Satele din Romania sunt intr-o continua evoluție in funcție de resursele din zona, de orașele din apropiere sau de caile de comunicații apropiate. Comerțul online are numeroase avantaje, fiind mai ieftin sa comanzi din fața calculatorul decat sa faci un drum cu mașina catre cel mai apropiat oraș. Locuitorii…

- "Pentru a asigura buna functionare a sectorului si respectarea legii de catre furnizorii de comunicatii electronice si de servicii postale din Romania, de la inceputul anului 2017 si pana in prezent, ANCOM a efectuat aproape 4.700 de controale, in urma carora a transmis 225 notificari si a aplicat…

- Demis de propriul partid din funcția de prim-ministru al Romaniei, Sorin Grindeanu nu regreta trecerea in funcția de șef al ANCOM. Fostul lider al PSD Timiș și președinte al CJ Timiș spune ca a fost „cerut” din mai multe direcții pentru a veni la șefia ANCOM. „Au fost momente dificile pentru mine, ca…

- Agentia de turism online Vola.ro a raportat o crestere de doua cifre in anul 2017, ajungand la un volum tranzactional total de 60,7 milioane de euro (in crestere cu 24% fata de 2017) si o cifra de afaceri de 6,65 milioane euro (in crestere cu 13% fata de anul anterior) pentru activitatea companiei…

- Cand vine vorba de impartirea finantarilor nerambursabile de la bugetul local al judetului Galati, masura nu poate fi aceeasi pentru toate sectoarele de activitate. De departe, capitolul ”Sport” pare a fi unul din punctele vulnerabile si unul dintre cele mai disputate subiecte, asta dupa ce, asa cum…

- De la an la an prețul alimentelor occidentale care burdușesc frigiderele romanilor crește. Astfel, potrivit Institutului Național de Statistica (INS), in primele 10 luni ale anului care a trecut Romania a cumparat din țarile UE mancare in valoare de 5 miliarde de euro. Din aceasta suma, 1,3 miliarde…