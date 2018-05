Stiri pe aceeasi tema

- Utilizatorii din Romania se bucura atat de tehnologii avansate de acces la internetul mobil, de o buna acoperire, cat și de o piața competitiva și de prețuri mici, ceea ce se reflecta in consumul tot mai ridicat de internet mobil. „In medie, un utilizator de internet mobil a consumat peste 1,4 GB/luna…

- Piața berii in Romania a inregistrat in 2017 o creștere de 2% in ceea ce privește volumul, iar consumul de bere pe cap de locuitor a fost de 82 de litri - pe locul 7 la nivel european, potrivit Asociației Berarii Romaniei. Berea imbuteliata la PET a inregistrat un nou an de scadere, dar tot reprezinta…

- Olimpia CSU Brasov si-a adjudecat pentru al doilea an consecutiv medaliile de bronz in Liga Nationala de baschet feminin. Formația brașoveana s-a impus cu 2-0 la general in finala mica, impotriva celor de la Universitatea Cluj-Napoca. Dupa victoria din primul meci, disputat pe teren propriu și incheiat…

- Romania a fost realeasa pentru al doilea mandat consecutiv in cadrul Comitetului Director al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisa (OGP), informeaza un comunicat al Executivului transmis, miercuri, AGERPRES. "Se confirma astfel interesul Guvernului Romaniei pentru continuarea implementarii…

- Lucrarea “The Space Hive” (Stupul spațial), elaborata de o grupa de 11 elevi de clasa a 9-a, sub indrumarea profesorului de matematica Lia Enescu, a reușit sa inscrie pentru al doilea an consecutiv numele Liceului Traian pe lista laureaților concursului NASA AMES SPACE SETTLEMENT CONTEST, obținand “Honnorable…

- “In a doua parte a anului 2017, utilizatorii de internet din Romania au experimentat viteze medii de descarcare in crestere, de 115 Mbps pentru internet fix si 20 Mbps pentru internet mobil, conform statisticilor privind calitatea serviciului de internet fix si mobil din Romania, actualizate astazi…

- Tremend intra pentru cel de-al doilea an consecutiv in topul Inc. 5000 Europa. Revista americana reuneste in acest top cele mai dinamice companii din regiune, pe criteriul cresterii cifrei de afaceri pe o perioada de 3 ani. De-a lungul timpului, printre companiile nominalizate in Inc. 5000 s-au numarat…