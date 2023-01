Stiri pe aceeasi tema

- Moartea celor trei mineri de la cariera Jilț Sud din Gorj a provocat un adevarat cutremur in sectorul energetic. Ce s-a intamplat insa acolo are cauze mai vechi, dar la fel de actuale. Miliardele platite pe certificatele CO2 de catre Complexul Energetic Oltenia, dupa ce a investit degeaba un miliard…

- Se face ancheta la Complexul Energetic Oltenia dupa accidentul de ieri de la mina Jilt Sud, in care trei mineri și-au pierdut viața. Ministrul Energiei a fost personal la Gorj și vrea un raport complet de la corpul de control.

- O echipa de la Corpul de Control al Ministerului Energiei ajunge, miercuri, 18 ianuarie 2023, la cariera Jilț Sud din județul Gorj, a anunțat ministrul Energiei, Virgil Popescu. Echipa trimisa de la București va investiga accidentul produs cu o zi inainte, marți, in localitatea Matasari. In accident…

- Accident grav azi in jurul orei 13:30, la cariera Jilț-Sud din comuna Matasari. S-a activat planul roșu! O tancheta s-a rasturnat, murind 3 angajați, iar alți 10 au fost transportați la Targu-Jiu, Motru și Craiova pentru ingrijiri medicale. „O grava tragedie a rapit astazi trei vieți la Complexul Energetic…

- Un fost lider sindical de la Complexul Energetic Oltenia, de care apartine cariera Jilt Sud, unde marti 3 muncitori au murit si zece au fost raniti dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat, afirma ca in masina se aflau inclusiv tuburi de oxigen, iar in locul in care s-a produs accidentul nu…

- Accidentul a avut loc, marți, 17 ianuarie, la cariera Jilț Sud, din Complexul Energetic Oltenia. Autoritațile au activat planul roșu de intervenție, iar doi dintre cei șapte muncitori raniți au fost transportați la spitalele din apropiere cu elicopterele SMURD.Foto: Facebook / RadioHit IașiIGSU a transmis…

- Un accident ingrozitor a avut loc, marți, 17 ianuarie, la cariera Jilț Sud, din Complexul Energetic Oltenia. Autoritațile au activat planul roșu de intervenție. IGSU a transmis ca in accident au fost implicate 25 de persoane, dintre care 3 au decedat, iar 7 muncitori au fost raniți. O tancheta s-a rasturnat…

- Trei oameni au decedat și alți opt sunt raniți dupa ce o mașina cu mineri s-a rasturnat in județul Gorj. Accidentul s-a produs la cariera Jilț Sud. In județul Gorj s-a declanșat planul roșu de intervenție. The post Trei morți și opt raniți dupa ce o mașina cu mineri s-a rasturnat in județul Gorj appeared…