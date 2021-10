Stiri pe aceeasi tema

- Ce s-ar intampla cu pacienții ATI din Alba Iulia daca secția de la Spitalul Județean ar lua FOC. Masuri in caz de urgența Ce s-ar intampla cu pacienții ATI din Alba Iulia daca secția de la Spitalul Județean ar lua FOC. Masuri in caz de urgența In lumina incendiului devastator care s-a petrecut la Spitalul…

- Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a oferit sambata Romaniei ajutorul tarii sale, dupa incendiul de la Spitalul de Boli Infectioase din Constanta unde sapte pacienti au murit, vineri, la Sectia ATI COVID, transmite MTI.

- Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a oferit sambata Romaniei ajutorul tarii sale, dupa incendiul de la Spitalul de Boli Infectioase din Constanta unde sapte pacienti au murit, vineri, la Sectia ATI COVID, transmite MTI. Intr-o postare pe Facebook, Szijjarto a scris ca "un necaz…

- Prefectul judetului Constanta, Silviu-Iulian Cosa, a anuntat, sambata, constituirea unei comisii care sa efectueze o ancheta administrativa dupa incendiul de la Sectia ATI a Spitalului de Boli Infectioase, la solicitarea Corpului de control al prim-ministrului, informeaza Agerpres. Comisia de control…

- Un incendiu a izbucnit, astazi, 1 octombrie, la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, la secția de terapie intensiva. Șapte din cei zece pacienți care erau in secția ATI Covid au decedat. Președintele Klaus Iohannis spune ca „este o zi neagra” și ca „statul roman a eșuat in misiunea sa fundamentala…

- Publicația locala „Replica” a facut publice primele imagini de pe secția de terapie intensiva a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța unde un incendiu a ucis vineri noua din cei zece pacienți internați la ATI.Imaginile arata daunele serioase pe care le-a produs incendiu care s-a manifestat cu…

- Premierul a fost informat despre incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța și continua sa țina legatura cu reprezentanții MAI, Ministerul Sanatații și cei ai prefecturii Constanța, potrivit biroului de presa al Guvernului. In acest moment, este activata o celula de criza la MAI pentru…

- UPDATE Noua persoane ar fi murit in incendiul violent de la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța, suțin surse din randul forțelor de intervenției citate de Digi24. Patru persoane și-ar fi pierdut viața in incendiul violent de la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța. …