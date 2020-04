ANCHETE PENALE în Italia: Spitale şi centre de îngrijire din Lombardia sunt în vizorul procurorilor Spitale si centre de ingrijire din Lombardia, regiune din nordul Italiei, sunt aspru criticate cu privire la modul in care gestioneaza criza provocata de noul coronavirus si in mai multe cazuri sunt efectuate cercetari de catre procurori, relateaza miercuri dpa, potrivit AGERPRES. Se pare ca noul coronavirus s-a extins in mod necontrolat intr-un numar de centre de ingrijire din Lombardia, epicentrul epidemiei din Italia, potrivit unor informatii furnizate de mass-media italiene. Intr-o cunoscuta sectie de geriatrie din apropierea orasului Milano, 110 persoane au murit din luna… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

