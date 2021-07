Stiri pe aceeasi tema

- O angajata a Serviciului de Ambulanța Galați este acuzata ca a raspuns necuviincios la 112 unei femei care a sunat pentru a anunța dispariția unei fete de 16 ani. Conducerea serviciului a declanșat o ancheta, scrie Mediafax. Incidentul a avut loc pe 2 iulie. O femeie, asistent maternal, a…

- Aseara in jurul orei 22:00 pe Soseaua Vestului un conducator auto in varsta de 21 de ani (fara alcool) ar fi acrosat un pieton, o femeie in varsta de 68 de ani care a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale. In incercarea de a evita impactul cu pietonul, conducatorul auto a…

- Doua persoane si-au pierdut viata in urma unui accident grav, produs ieri dupa-amiaza, pe DN 6, in comuna doljeana Leu. In accident au fost implicate un camion, un tir si doua autoturisme. Acesta este al treilea accident mortal produs in ultima perioada, in comuna Leu. In total, patru persoane au murit,…

- În cursul zilei de miercuri, 9 iunie, în jurul orei 12:35, în Piața Avram Iancu din municipiul Cluj-Napoca a avut loc un accident rutier, în care au fost implicați un șofer de 29 de ani și un minor, în vârsta de 12 ani. …

- Potrivit Inspectoratul de Politie Judetean, politistii rutieri au fost sesizati prin 112 despre producerea unui accident rutier in comuna Ghidigeni, in urma caruia a rezultat ranirea unui pieton.Victima, un copil de 5 ani, a fost acrosat de un autoturism condus de o femeie, de 51 ani, in timp ce se…

- Diplome de merit pentru un echipaj format din trei pompieri timișeni. Ei au fost recompensați pentru ca, la intoarcerea dintr-o misiune, au intervenit pentru a acorda primul ajutor unui baiețel lovit de autobuz, la Sanandrei. Pompierii se intorceau la baza dupa ce stinsesera un incendiu.

- Un subofițer superior din cadrul Direcției patrulare Centru a INSP al IGP al MAI va comparea pe banca acuzaților pentru „incalcarea regulilor de securitate a circulației de catre persoana care conduce mijlocul de transport, soldata cu decesul unei persoane, acțiuni savarșite in stare de ebrietate” și…

- A fost bataie in fața sediului Ministerul Sanatații, unde un fan de-ai lui Vlad Voiculescu a sunat la 112 sa ceara ajutorul poliției. Asta pentru ca protestatarele Codruța Cerva și Oana Lovin l-au lovit, dupa ce el incepuse sa le ia afișele de la intrarea in instituție. Cei trei au avut un…