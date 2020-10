Anchete după o intervenţie a poliţiştilor Conducerea Ministerului de Interne a anunțat verificari cu privire la modul in care au intervenit polițiștii din Constanța care au ridicat și dus la sediu opt elevi din curtea unei școli. Verificarile sunt facute de Corpul de control al ministrului. Polițiștii susțin ca au primit mai multe sesizari conform carora tinerii deranjeaza. Parintele unuia dintre ei a declarat ca pe fiul lui l-au ținut inchis, nejustificat, doua ore. Poliția Constanța precizeaza ca la nivelul Secției 2 Poliție au fost inregistrate 4 sesizari scrise și 5 telefonice, dintre care 3 prin apel 112, cu privire la faptul ca… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

