Anchetatorii UE trimiși în Ungaria susțin că au găsit o sumedenie de probleme Anchetatorii UE trimiși in Ungaria susțin ca au gasit o sumedenie de probleme In achizitiile publice nu sunt promovate principiile economiei de piata, guvernul modifica legile prin intimidarea parților interesate și fara consultare. Anumite practici discriminatorii funcționeaza de mult timp in Ungaria, iar Oficiul de Audit de Stat nu a putut oferi informații cu privire la 1,48 miliarde de euro.

