- Specialiștii ucraineni se vor alatura activitații comisiei internaționale mixte de ancheta la situl din sud-estul Poloniei, acolo unde o racheta care a cazut marți seara in satul Przewodow a ucis doi oameni, a anunțat joi președintele Volodimir Zelenski, potrivit CNN . „Ieri (miercuri – n.r.) am insistat…

- Fiul lui Donald Trump propune ca Ucraina sa nu mai fie sprijinita militar, asta dupa ce o racheta – despre care datele arata ca e proveniența ucraineana – a cazut pe teritoriul Poloniei, țara aliata in NATO cu SUA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Armata poloneza se afla, miercuri, in stare de alerta sporita dupa ce o racheta, probabil de fabricație ruseasca, dar de origine necunoscuta, a cazut asupra unui sat din sud-estul țarii, in apropiere de granița cu Ucraina. Explozia care a ucis doua persoane in estul Poloniei ar fi „rezultatul sistemelor…

- Agentia Associated Press citeaza trei oficiali americani care afirma ca o evaluare preliminara sugereaza ca racheta care a lovit Polonia a fost lansata de fortele ucrainene impotriva unei rachete rusesti care se apropia.

- Un avion NATO care survola spatiul aerian polonez a urmarit traiectoria rachetei ce a explodat pe teritoriul Poloniei marti, ucigand doua persoane, a relatat miercuri CNN, care citeaza ca sursa un responsabil militar al Aliantei Nord-Atlantice neidentificat, potrivit EFE. „Informatiile serviciilor secrete…

- Rasturnare de situație in cazul rachetei care a cazut in Polonia: Oficiali americani spun ca a fost trasa de ucraineni pentru a dobori o racheta ruseasca Rasturnare de situație in cazul rachetei care a cazut in Polonia: Oficiali americani spun ca a fost trasa de ucraineni pentru a dobori o racheta ruseasca…

- Ministerul polonez de Externe a confirmat, in noaptea de marți spre miercuri, ca un „proiectil de fabricație ruseasca” a lovit teritoriul țarii, provocand moartea a doua persoane. Polonia, care are o granița comuna cu Ucraina, este membra a NATO, iar aproximativ 10.000 de soldați americani se afla in…

- Ucraina a respins acuzatiile potrivit carora una dintre rachetele sale ar fi aterizat in Polonia. Ministrul de externe Dmitro Kuleba spune ca aceasta este o „teorie a conspiratiei”, parte a „propagandei rusesti”, relateaza BBC, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…