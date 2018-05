Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nu se afla in discutii cu guvernul sirian privind furnizarea de sisteme de rachete sol-aer S-300 si nu crede ca acestea sunt necesare, a declarat Vladimir Kozhin, consilier al presedintelui rus Vladimir Putin, citat vineri de cotidianul Izvestia, sugerand o schimbare a pozitiei Rusiei, relateaza…

- Rusia nu mai este constransa de 'obligatii morale' sa nu furnizeze sisteme de rachete sol-aer S-300 armatei siriene, a declarat ministrul de externe Serghei Lavrov, intr-un interviu publicat vineri de agentia de stat RIA Novosti. Sistemul, prezentat ca fiind capabil sa doboare…

- Fostul manager de campanie a lui Donald Trump, Paul Manafort, a autorizat operațiuni media secrete in numele fostului președinte al Ucrainei, care conțineau articole plasate sub acoperire in Wall Street Journal, pe site-uri americane și informari anonime impotriva lui Hillary Clinton, relateaza The…

- Pilotul militar ucrainean invinuit de Rusia ca a doborat cursa MH17 a liniilor aeriene malaeziene, in iulie 2014, deasupra estului separatist al Ucrainei s-a sinucis cu un pistol, a anuntat presa ucraineana, care citeaza politia, transmite luni BBC.Capitanul Vladislav Volosin respinsese acuzatiile ruse,…

- Pilotul militar ucrainean invinuit de Rusia ca a doborat cursa MH17 a liniilor aeriene malaeziene, in iulie 2014, deasupra estului separatist al Ucrainei s-a sinucis cu un pistol, au anuntat media ucrainene, care citeaza politia, transmite luni BBC. Capitanul Vladislav Volosin respinsese acuzatiile…

- Pilotul acuzat de Rusia de prabușirea zborului MH17, gasit mort in propria casa. Pilotul ucrainian invinuit de Moscova pentru provocarea prabușirii zborului Malaysia Airlines MH17 a fost gasit mort in casa lui, arata Daily Mail . Capitanul Vladislav Voloshin a susținut intotdeauna ca este victima unui…

- Vanzarea unor rachete antitanc Ucrainei, aprobata de Statele Unite joi, constituie un „argument descurajator impotriva agresiunii ruse“ in estul tarii, a afirmat, vineri, presedintele ucrainean, Petro Porosenko.

- Statele Unite intentioneaza sa vinda Ucrainei 210 rachete antitanc cu scopul de a consolida capacitatile de aparare ale Ucrainei impotriva Rusiei, informeaza The Associated Press. Departamentul de Stat al SUA a aprobat, joi, planul de vinzare al celor 210 rachete catre Ucraina in valoare de 47 de milioane…