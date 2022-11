Anchetatorii nu exclud o crimă în cazul militarului mort găsit la Hotel Pullman Un militar francez a fost gasit fara viața in camera hotelui Pullman din București. Potrivit anchetatorilor, militarul gasit mort avea o rana in zona gatului, produsa de un obiect ascuțit. Principala ipoteza pe care merg anchetatorii este sinuciderea, insa nu exclud o crima. Duminica, in jurul orei 12:00, un anagajat al hotelului a dat alerta dupa ce ar fi gasit un barbat decedat intr-o camera de hotel. Procurorii militari romani investigheaza indeaproape și i-au in calcul mai multe ipoteze, insa principala ipoteza este cea a sinuciderii. Totuși, nu este exclusa varianta unei crime, iar procurorii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

