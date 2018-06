Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta in cazul Esterei, fetița violata și ucisa in Baia Mare e departe de a se fi incheiat. Investigatorii au conturat portretul criminalului micuței de numai cinci ani. Se pare ca acesta are mai puțin de 50 de kilograme și nu are forța. Asta susțin criminaliștii, dupa ce au analizat leziunile de…

- O crima teribila a avut loc la Baia Mare, in urma cu aproximativ o luna, acolo unde Estera a fost violata si ucisa. Criminalul este in continuare in libertate, dar anchetatorii i-au conturat deja profilul.

- Anchetatorii care investigheaza cazul Esterei, fetita de 5 ani din Baia Mare care a fost violata si ucisa, nu au reusit, dupa o luna de la comiterea faptei, sa identifice criminalul. Cazul este considerat unul ”complicat”, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- PSD Maramures ofera 30.000 de lei pentru informatii relevante care sa duca la prinderea criminalului Esterei, fetita de 5 ani din Baia Mare. Printre donatori sunt ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, senatorul Liviu Pop si presedintele CJ, Gabriel Zetea, transmite corespondentul MEDIAFAX.PSD…

- Suspectul principal in cazul fetiței violate și ucise cu bestialitate : TATA micuței! Un detaliu halucinant a pus pe jar anchetatorii din Baia Mare. Daca in urma cu cateva ore mai mulți adolecenți au fost duși la audieri iata ca la aceasta ora principalul suspect este tatal fetiței. Mama Esterei avea…

- De o moarte cu adevarat brutala a avut parte fetita de cinci ani din Baia Mare. Micuta a fost violata si omorata, totul petrecandu-se intr-o zona de la periferia orasului. Dupa ce i s-a efectuat necropsia, legistii au stabilit ca aceasta a fost violata, iar decesul a survenit intr-un mod brutal.…

- Noi detalii ies la iveala: Bunica fetitei ucise in Baia Mare, declaratii sfasietoare. Cadavrul micutei a fost gasit…… Noi detalii ies la iveala in cazul fetitei ucise cu bestialitate, in Baia Mare. Micuta a fost gasita chiar de catre fratii ei mai mari. Anchetatorii iau in calcul faptul ca ucigasul ar…