Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați au fost arestați pentru 30 de zile de catre magistrații aradeni pentru ca au aruncat in aer bancomatul din Șiria și au furat banii din el. Hoții au furat fara sa le pese ca au fost inregistrați de camerele de supraveghere din zona. Unul dintre faptași este inca liber. „In data de 13.07.2024,…

- Au fost prinsi si retinuti cei care au incendiat un bancomat, in urma cu o saptamana, in centrul localitatii Siria din judetul Arad. Acestia sunt doi cetateni romani cu domiciliul in judetul Arad si un cetatean albanez cu domiciliul in judetul Maramures. Politistii i-au prins pe cei care au incendiat…

- Cei care au aruncat in aer bancomatul de la Șiria au avut nevoie de doar 5-6 minute pentru a-și pune in aplicare planul, din spusele autoritaților avand experiența in acest tip de infracțiuni.

- Un albanez și doi barbați din Arad au fost prinși dupa ce au jefuit un bancomat in localitatea Șiria. Aceștia au aruncat bancomatul in aer și au fugit cu banii, insa au fost prinși inainte sa paraseasca Romania, a transmis IPJ Arad intr-o conferința de presa.

- In aceasta dimineața au fost prinși trei barbați care au aruncat in aer un bancomat situat in centrul comunei Șiria in urma cu o saptamana și au furat 200.000 de lei. Cei trei au fost reținuți cand se pregateau sa iasa din Romania, intr-o benzinarie in cand iși incarcau mașina pe o platforma. In momentul…

- Poliția cauta cel puțin doi suspecți care apar pe camerele de supraveghere private din zona, ambii purtand cagule și manuși. Aceștia ar fi fugit cu banii intr-o mașina de culoare neagra.

- Au fost furati 200.000 de lei dintr-un bancomat din localitatea aradeana Siria. Bancomatul a fost incendiat. „In dimineata de 5 iulie, in jurul orei 3:50, prin 112 a fost sesizat un incendiu, la un bancomat situat intr-un magazin din zona centrala a localitatii Siria. A fost constituita echipa operativa…

- Au fost furati 200.000 de lei dintr-un bancomat din localitatea Siria, dupa ce a fost sesizat un incendiu la bancomat, au constatat politistii din Arad. „In dimineata de 5 iulie, in jurul orei 3:50, prin 112 a fost sesizat un incendiu, la un bancomat situat intr-un magazin din zona centrala a localitatii…