Anchetat pentru corupție, fostul cancelar al Austriei Sebastian Kurz va conduce un ONG de combatere a antisemitismului Fostul cancelar al Austriei, Sebastian Kurz, care a renuntat luna trecuta la politica dupa ce a început sa fie anchetat pentru coruptie, a fost numit copresedinte al organizatiei neguvernamentale Consiliul European pentru Toleranta si Reconciliere (ECTR), a informat sâmbata agentia austriaca APA, citata duminica de Agerpres.



Conservatorul Kurz, în vârsta de 35 de ani, va ocupa aceasta functie onorific si va împarti presedintia ECTR cu fostul premier britanic Tony Blair (laburist), adauga agentia, care citeaza surse din Partidul Popular austriac (OVP).



Înfiintata… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul cancelar federal al Austriei, Sebastian Kurz, care a renuntat anul acesta la politica dupa ce a inceput sa fie anchetat pentru coruptie, va lucra ca "strateg global" pentru compania americana Thiel Capital, fondata de magnatul Peter Thiel, din Sillicon Valley. Mai multe ziare austriece, printre…

- Fostul cancelar federal al Austriei, Sebastian Kurz, care a renuntat anul acesta la politica dupa ce a început sa fie anchetat pentru coruptie, va lucra ca „strateg global” pentru compania americana Thiel Capital, fondata de magnatul Peter Thiel, din Sillicon Valley, transmite joi…

- Fostul cancelar federal al Austriei, Sebastian Kurz, care a renuntat anul acesta la politica dupa ce a inceput sa fie anchetat pentru coruptie, va lucra ca "strateg global" pentru compania americana Thiel Capital, fondata de magnatul Peter Thiel, din Sillicon Valley, transmite joi EFE, care citeaza…

- Și in acest weekend, la Viena, oamenii au ieșit in strada pentru a protesta impotriva lockdown-ului și a vaccinarii obligatorii. Peste 40.000 de oameni s-au strans sambata pe strazile capitalei Viena pentru a-și manifesta nemulțumirile. Recent, guvernul federal a impus lockdown național și a anunțat…

- Ministrul de externe israelian Yair Lapid a parasit duminica Israelul pentru o vizita in Europa in speranta de a influenta pozitiile Marii Britanii si Frantei cu privire la programul nuclear iranian in contextul reluarii negocierilor pe aceasta tema, relateaza France Presse, potrivit Agerpres,…

- Guvernul de la Paris a anunțat ca președintele Emmanuel Macron se va adresa populației, in contextul in care rata de infectare s-a accelerat in ultima luna. Recent, autoritațile sanitare din Franța au raportat peste 10.000 de cazuri in 24 de ore, pentru prima data in ultimele doua luni. Potrivit Reuters,…

- Austria, scenariu sumbru pentru Europa: Urmeaza un ”blackout”. Am putea avea o pana de curent catastrofala ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Specialiștii din Austria vin cu o avertizare neagra la nivel european…

- Statele Unite ale lui Joe Biden ameninta Iranul cu optiunea militara in cazul unui esec al diplomatiei vizand impiedicarea Teheranului de a se dota cu arma atomica, un ecou clar, pentru prima oara, al unor amenintari ale Israelului, relateaza AFP. Washingtonul schimba, astfel, tonul inaintea unei vizite…