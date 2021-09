Wall Street Journal a facut o ancheta ce a implicat 31 de conturi inregistrate ca adolescenți intre 13 și 15 ani și, foarte repede, pe paginile create de publicație a devenit dominat conținutul destinat adulților. Algoritmul folosit de aplicație pentru a decide ce videoclipuri pot vedea utilizatorii promoveaza conținut sexual, droguri și alcool in randul copiilor de 13 ani, dupa cum a dezvaluit ancheta realizata de Wall Street Journal. In cadrul investigației, un așa-zis utilizator „de 13 ani” a cautat „onlyfans” și a urmarit cateva videoclipuri, inclusiv doua care promoveaza pornografia in aplicație.…