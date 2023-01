Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Gorj a anunțat ca a demarat o ancheta in urma accidentului de la Cariera Jilț Sud din cadrul Complexului Energetic Oltenia.La locul accidentului s-au deplasat doi inspectori de munca din cadrul Serviciului Control Securitate si Sanatate in Munca.„Ca urmare a ultimului eveniment de munca soldat cu decesul a trei lucratori, petrecut la angajatorul Societatea Complexul Energetic Oltenia, in perimetrul Carierei Jilt Sud, situata pe raza localitatii Matasari, in urma caruia o autoutilitara mixta s-a rasturnat in timp ce transporta o echipa de lucratori, Inspectoratul…