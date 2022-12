Stiri pe aceeasi tema

- Polițiști de la Brigada Rutiera a Capitalei au deschis dosar penal pentru ucidere din culpa și vatamare corporala din culpa dupa accidentul care a avut loc vineri la intrarea in Pasajul Unirii din Capitala, in care un autocar s-a prins in limitatorul de

- Barbatul in varsta de 49 de ani a participat, duminica, la o competiție de tenis de masa pentru amatori care a avut loc in comuna Brazi, județul Prahova. La un moment dat i s-a facut rau, iar medicii chemați sa intervina la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva, scrie ziarul local…

- O persoana necunoscuta a sesizat poliția despre un mesaj pe email-ul Ambasadei Ucrainei, precum ca sediul instituției este minat. In urma verificarii cladirii de catre serviciile specializate, alerta s-a dovedit a fi falsa.

- Mai multe persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale in noaptea de marți spre miercuri, intoxicate cu o substanța toxica care provenea din componența unui insecticid folosit intr-un hotel din Ramnicu Valcea. Poliția a deschis dosar penal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Polițiștii au deschis un dosar penal dupa scandalul care a avut loc, marți seara, in centrul Capitalei, in care a fost implicat Mitica Dragomir. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a fost luat la rost protestatarul Marian Ceaușescu, la ieșirea din sediul unei televiziuni. Mitica Dragomir nu…

- Societatea care administreaza cel mai mare cimitir din Alba Iulia a aplicat vopsea de culoare portocalie pe mai multe morminte, ca urmare a neplatii de catre concesionarii locurilor de veci a taxelor anuale. Poliția a deschis un dosar penal.„La data de 03 noiembrie 2022, politistii din cadrul Politiei…

- Doi elevi in varsta de 16 ani au ajuns la spital, in noaptea de joi spre vineri, dupa ce un tanar i-a injunghiat cu un cuțit la o petrecere organizata intr-un club din Targu Mureș cu ocazia balului bobocilor de la Colegiul Reformat. Polițiștii i-au identificat pe cei trei și au deschis un dosar penal…