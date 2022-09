Ancheta Trump – Zeci de dosare goale, marcate ca fiind clasificate, găsite la Mar-a-Lago Agentii FBI au gasit zeci de dosare goale marcate ca fiind clasificate in timpul perchezitiei efectuate luna trecuta la locuinta din Florida a lui Donald Trump, se arata intr-un dosar judiciar, potrivit BBC. Documentul, facut public de un tribunal din Florida, ofera un inventar al continutului celor 33 de cutii recuperate de pe proprietatea de la Mar-a-Lago a fostului presedinte. De asemenea, acesta arata ca au fost recuperate dosare strict secrete din biroul sau personal. Dosare anterioare depuse in instanta au confirmat ca fostul presedinte a detinut dosare clasificate in zonele de depozitare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

