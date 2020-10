Stiri pe aceeasi tema

- Fiul și sora liderului venezuelean Nicolas Maduro vor fi printre cei 2.000 de voluntari care vor primi un vaccin impotriva coronavirusului dezvoltat de Rusia ca parte a studiilor clinice, scrie CNN.Nicolas Maduro a declarat la sfarșitul saptamanii trecute ca a aprobat decizia fiului sau, adaugand…

- Presedintele rus Vladimir Putin a pledat pentru un tratat international pentru interzicerea armelor in spatiu si a oferit gratis vaccinul rus pentru COVID-19 angajatilor ONU, in cadrul unui discurs inregistrat prezentat marti la ONU, relateaza dpa si AFP. "Rusia este gata sa furnizeze ONU toata asistenta…

- Rusia a denuntat miercuri o 'campanie de dezinformare' destinata sa duca la impunerea de noi sanctiuni impotriva Moscovei, dupa un apel al membrilor G7 (grupul celor mai puternice economii ale lumii) de a-i aduce 'urgent' in fata justitiei pe autorii otravirii opozantului rus Aleksei Navalnii, relateaza…

- Ion Țiriac, omul de afaceri in varsta de 81 ani, a oferit un interviu EXCLUSIV pentru GSP.RO in care a vorbit despre pandemia de COVID-19. Ion Țiriac a facut referire la așa-zisul vaccin descoperit de Rusia, pe care Romania a anunțat prin vocea președintelui Iohannis ca nu-l va importa. Rusia e prima…

- Primarul Municipiului Constanța, Decebal Fagadau, a salutat schimbarea statutului PSD și a criticat Guvernul Orban ca ”a trimis facturile” pentru pandemia COVID-19 in teritoriu, lasand gestionarea și decontarea crizei ”pe umerii aleșilor locali”. El susține ca a susținut ca in perioada guvernarilor…

- Ministerul Sanatatii din Vietnam s-a inregistrat pentru a cumpara vaccinul anti-COVID-19 produs de Rusia, a anuntat vineri televiziunea de stat vietnameza, in contextul in care tara din Asia de Sud-Est se lupta cu un nou focar de coronavirus dupa luni bune in care nu se inregistrasera cazuri locale…

- El a asigurat ca vaccinul ofera "imunitate durabila". "In aceasta dimineata, pentru prima data in lume, un vaccin contra noului coronavirus a fost inregistrat", a spus el, adaugand: "stiu ca este destul de eficient, ca ofera o imunitate durabila". Vladimir Putine a adaugat ca una dintre cele doua…