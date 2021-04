Anchetă: Sunt verificate contractele și numirile în Ministerul Sănătăţii din mandatul lui Vlad Voiculescu Acuzațiile referitoare la mafia din sanatate, facute de fostul ministru Vlad Voiculescu, vor fi verificate la nivelul instituției pe care a condus-o pana saptamana trecuta. Toate contractele, plațile și numirile din acest an vor fi analizate, pentru a vedea daca exista dovezi in sprijinul afirmațiilor. In conferința de presa susținuta vineri cat și intr-un interviu difuzat duminica pe Pro TV Plus, Voiculescu a vorbit despre Mafia din sanatate ca fiind adevaratul motiv pentru care ar fi fost demis. Daca in conferința de vineri a fost zgarcit in detalii, nici in emisiune de duminica nu a fost cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Int-un comunicat emis luni, 19 aprilie, de Ministerul Sanatații, care, dupa demiterea lui Vlad Voiculescu , este condus de premierul Florin Cițu, se nuanțeaza faptul ca „toate actele emise de fostul ministru vor fi verificate”. „Premierul Florin Cițu a dispus verificarea tuturor actelor care au fost…

