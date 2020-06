Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii din cadrul Tribunalului Iasi au condamnat-o pe Roxana Srainer la 13 ani si 6 luni de inchisoare, pentru omor asupra unui membru de familie. Totodata, magistratii au incetat precesul pentru furt, pe motiv ca exista "o cauzajustificativa sau de neimputabilitate". "Instanta dispune…

- Curtea Suprema a respins definitiv contestatiile care vizeaza durata procesului Colectiv - Eugen Iancu: 'Draga justitie, esti....'Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) au respins, joi, contestatiile care vizeaza durata procesului Colectiv, decizia fiind definitiva. Judecatorii…

- Guvernatorii din New York, New Jersey si Connecticut (nord-estul SUA) au anuntat miercuri ca persoanele venite din statele americane cu rate ridicate ale infectiei cu noul coronavirus vor trebui sa intre in autoizolare timp de 14 zile, informeaza Reuters.Deocamdata, statele vizate sunt Alabama,…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au hotarat, saptamana trecuta, sa respinga apelul formulat de ANIF in dosarul in care au fost deferiți justiției mai mulți funcționari publici de la Primaria Podari. In urma cu un an, Tribunalul Dolj a constatat ca faptele reținute de procurorii DNA s-au prescris…

- O echipa de specialisti din MApN, inclusiv medici, pleaca luni in SUA pentru a sprijini autoritatile din statul american Alabama in combaterea pandemiei de COVID-19, dar si pentru a se informa in legatura cu metodele de prevenire si combatere a infectarii cu coronavirus.

- Curtea de Apel Brașov a decis vineri, dupa mai bine de patruani de judecata, achitarea primarului George Scripcaru in dosarul in care esteacuzat de luare de mita și abuz in serviciu. Judecata in dosarul lui George Scripcaru, cunoscut ca ”dosarul Termoficarea”, a inceput in februarie 2016 și s-a terminat…

- Adrian Solescu, un tanar de 31 de ani din Iasi, a fost condamnat la 2 ani si 4 luni de inchisoare cu suspendare pentru dare de mita. Sentinta a fost luata de Tribunalul Iasi recent iar, zilele trecut, procesul sau s-a reluat la Curtea de Apel Iasi. Judecatorii primei instante au finalizat totodata sI…

- 77 de persoane sunt in stare grava. Alte doua persoane au murit din cauza complicațiilor provocate de virusul Covid – 19. Victimele sunt doi barbați, ambii in varsta de 68 de ani. Unul dintre barbații infectați cu coronavirus fusese internat la spital pe 3 aprilie, iar cel de-al doilea pe 6 aprilie.