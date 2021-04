Stiri pe aceeasi tema

- O ancheta interna a fost declanșata la Poliției Capitalei, dupa ce un agent a fost prins la pensat in timpul serviciului. El se programase la un salon de cosmetica, aflat pe raza altei secții, chiar in timpul unei misiuni. Polițistul de la Secția 23 a fost gasit la salon atunci cand a aparut o urgența,…

- Fostul arhitect-șef al Primariei Iași, Alexandru Mustiața, a fost reținut pentru 24 de ore de procurori dupa audieri maraton, in dosarul care vizeaza obținerea frauduloasa a unui teren din patrimoniul municipalitații. In ancheta coordonata de DIICOT au fost audiați inalți funcționari publici ai primariei,…

- Inspectoratului de Poliție Județean Argeș a anunțat marti printr-un comunicat de presa ca polițistul Daniel Draghici a fost suspendat din Poliție pe perioada masurii arestarii preventive. Cel de-al doilea polițist care a participat la imobilizarea care a dus la moartea unui om și care a fost și el arestat…

- Doi agenți de poliție care au participat la imobilizarea ucigașa de la Pitești asupra barbatului de 63 de ani au fost reținuți duminica pentru 24 de ore. Cei doi politisti sunt cercetati pentru purtare abuziva si loviri sau vatamari cauzatoare de moarte, fiind schimbata incadrarea juridica. Potrivit…

- Alunecarea de teren s-a produs joi dimineața din cauza ploilor din ultimele zile. La acest moment, circulatia pe DN10 la Siriu la km 87+200 este acoperita de o cantitate imensa de arbori, bolovani si blocuri de piatra. Circulația este oprita pe ambele sensuri de mers. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul…

- O profesoara de fizica din Oradea a primit serul Moderna. Dupa prima doza a avut stari de rau, dar nu le-a asociat cu vaccinul. La cinci ore dupa rapel, profesoara a intrat in coma și a murit. ”Se plangea, dupa prima doza de vaccin, ca ii este frig. Un cadru medical a spus ca este […] The post Ancheta…

- Departamentul pentru Situații de Urgența a transmis marți ca a fost constituita o comisie de verificare care se deplaseaza la Constanța „in vederea clarificarii situației și dispunerii unor masuri ulterioare”, in urma informațiilor noi legate de incendiul dintr-un bloc de locuințe, proprietara apartamentului…

- Ancheta in dosarul care vizeaza incendiul produs la Secția Anestezie Terapie Intensiva (ATI) a Spitalului Județean Piatra Neamț, in care 10 pacienți au murit, se deruleaza cu incetinitorul. Primele audieri in acest caz au avut loc abia, vineri, 12 februarie, la trei luni de la producerea tragediei.…