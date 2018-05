Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul presedintelui american Donald Trump, Rudy Giuliani, afirma ca ancheta privind posibila complicitate intre Rusia si echipa de campanie a actualului lider de la Casa Alba s-ar putea incheia la 1 septembrie, au relatat mai multe media americane, citate de AFP, informeaza Agerpres.Fostul…

- Echipa procurorului special Robert Mueller a recunoscut ca nu il poate inculpa pe Donald Trump, indiferent ce dovezi ar putea aduna impotriva lui in ancheta privind ingerinta Rusiei, a declarat avocatul presedintelui, Rudy Giuliani, potrivit Jurnalul.ro.

- Echipa procurorului special Robert Mueller a recunoscut ca nu il poate inculpa pe Donald Trump, indiferent ce dovezi ar putea aduna impotriva lui in ancheta privind ingerinta Rusiei, a declarat miercuri avocatul presedintelui, Rudy Giuliani, transmite Agerpres , care citeaza AFP.

- Procurorul special Robert Mueller a elaborat zeci de intrebari pe care sa i le adreseze presedintelui american, Donald Trump, in investigatia privind presupusele contacte cu Rusia in campania premergatoare scrutinului prezidential desfasurat in SUA in 2016, afirma surse citate de New York Times.…

- Procurorul special Robert Mueller a elaborat zeci de intrebari pe care sa i le adreseze presedintelui american, Donald Trump, in investigatia privind presupusele contacte cu Rusia in campania premergatoare scrutinului prezidential desfasurat in SUA in 2016, afirma surse citate de New York Times.

- Un avocat olandez care a lucrat cu fostul director de campanie al lui Donald Trump a fost condamnat marti la Washington la 30 de zile de inchisoare si la plata unei amenzi de 20.000 de dolari, pentru ca a mintit in ancheta privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA din 2016, relateaza…

- Procurorul special Robert Mueller, cel care coordoneaza investigatia privind ingerintele Rusiei in campania electorala americana din 2016, a formulat, joi, noi acuzatii impotriva a doi fosti membri ai echipei de campanie a presedintelui Donald Trump, Paul Manafort si Rick Gates, relateaza Reuters.

- Procurorul special Robert Mueller, care ancheteaza amestecul Rusiei in alegerile din SUA, a formulat joi noi acuzatii impotriva lui Paul Manafort, fost sef al campaniei electorale a presedintelui Donald Trump, informeaza DPA. Manafort si Robert Gates - un alt membru al personalului de…