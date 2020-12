Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de cercetare a Organizației Mondiale a Sanatații va sosi in orașul Wuhan, punctul de origine și primul epicentru al pandemiei de coronavirus pentru a investiga și studia originile virusului, de unde a aparut și felul in care a facut trecerea de la animal la om, relateaza The Guardian.

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) va face tot posibilul pentru a afla originea virusului SARS-CoV-2, care a provocat pandemia de Covid-19, susține directorul agenției, Tedros Adhanom Ghebreyesus. „Vrem sa cunoastem originea si vom face totul pentru a o cunoaste. Nu exista nimic de ascuns’”, a promis…

- La aproape un an de cand doctorii au identificat primul caz de infectare cu coronavirus in orașul chinez Wuhan, țara de origine a pandemiei incearca sa lanseze o campanie care sa puna sub semnul intrebarii originile virusului, relateaza The Guardian.

- Ideea i-a venit lui Boris Johnson Marea Britanie, Germania, Spania si alte tari ar trebui sa adopte o saptamana de lucru de patru zile pentru a-si ajuta economiile sa-si revina de pe urma pandemiei de coronavirus, potrivit unui grup de politicieni de stanga si reprezentanti ai sindicatelor din intreaga…

- Elevii din China vor invața la școala despre pandemia de coronavirus și despre „succesul” pe care țara l-a avut in gestionarea acesteia. Conform The Guardian, guvernul a aprobat programa despre pandemia de COVID-19 pentru elevii chinezi din invațamantul primar și gimnazial. Elevii chinezi vor invața…

- Aproximativ una din zece persoane este posibil sa fi fost infectata cu noul coronavirus, ceea ce inseamna ca marea majoritate a populatiei lumii ramane in continuare vulnerabila la boala COVID-19 provocata de acest virus, a anuntat luni Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS). Sute de milioane de persoane…

- Pandemia de coronavirus face ravagii la nivel global. Pana acum, peste un milion de persoane au murit dupa ce au fost infectate cu COVID-19, informeaza The Guardian.Aproape jumatate din aceste decese au avut loc in Statele Unite ale Americii, Brazilia si India. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres,…

- La 11 ianuarie, o prima moarte din cauza COVID-19 era inregistrata oficial in China, insa dupa opt luni boala descoperita in decembrie 2019 la Wuhan a cauzat peste un milion de morti, iar ”curba” incepe sa creasca din nou in Europa, Orientul Mijlociu si Asia, cu India in frunte, relateaza AFP.