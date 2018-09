Ancheta privind cazul Skripal: Franţa, Germania, SUA şi Canada susţin concluziile Marii Britanii Franta, Germania, SUA si Canada au anuntat joi, intr-o declaratie comuna, ca au ''incredere deplina'' in concluziile politiei britanice in ancheta privind otravirea in martie, in Anglia, a unui fost spion rus cu agentul neurotoxic Noviciok, relateaza AFP.



''Avem deplina incredere in concluziile britanice potrivit carora cei doi suspecti erau ofiteri ai serviciului rus de informatii militare (...) si ca aceasta operatiune a fost foarte sigur aprobata la un inalt nivel al guvernului (rus)'', declara liderii celor patru puteri occidentale intr-un comunicat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite, Franta, Germania si Canada au anuntat joi ca sustin acuzatiile Londrei privind implicarea "aproape certa" a statului rus in atacul neurotoxic ce l-a vizat pe fostul spion Serghei Skripal si fiica sa, Iulia, informeaza site-ul postului BBC News.

- Conform datelor inregistrate de Vola.ro și Revolut in perioada iunie - august 2018, numarul romanilor care aleg sa iși petreaca vacanța de vara in strainatate este in creștere de la an la an. Vola.ro, liderul pieței de rezervari bilete de avion online din Romania, a inregistrat vara aceasta peste 100.000…

- Peste jumatate (55%) dintre romani și-au exprimat dorința de a lucra in strainatate, conform celui mai recent studiu realizat la nivel internațional de catre Bestjobs și The Boston Consulting Group, cel mai mare consultant de business din lume. Cei mai mulți dintre respondenții romani care și-ar dori…

- Companiile aeriene tradiționale au inregistrat, in Romania, o pondere dubla a incidentelor de zbor fața de transportatorii low cost, arata o analiza Fligft Refund, companie specializata in obținerea despagubirilor pentru pasageri. Aceast[ pondere se pastreaza și in restul țarilor analizate. Astfel ca,…

- Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucuresti a transmis ca "importante tari partenere" fac apel la Romania sa ia in considerare "potentialul impact negativ al amendamentelor la legislatia penala". SUA sustin aceasta pozitie alaturi de Belgia, Canada, Danemarca, Elvetia, Finlanda, Franta, Germania,…

- PSD vrea securitate sporita la Parlament Foto: gov.ro. Conducerea Senatului doreste masuri sporite de securitate pîna la sfîrsitul actualei sesiuni parlamentare, dupa protestele de saptamana trecuta de pe holurile Legislativului. Senatorul PSD Claudiu Manda a declarat…

- CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL. Competitia va fi deschisa joi, la ora 18,00, de meciul dintre echipa gazda, Rusia, si Arabia Saudita, in cadrul Grupei A, pe stadionul Lujniki din Moscova. La turneul final vor evolua 32 de echipe, fiind prima Cupa Mondiala care are loc in Europa de Est. In urma…

- Sambata, Donald Trump si-a retras brusc sprijinul in comuncatul final al summitului care a durat doua zile la Malbaie (Quebec, in estul Canadei), in ciuda compromisului privind comertul. Presedintele american si delegatia sa au aprobat totusi acest document in 28 de puncte penibil negociat de "Grupul…