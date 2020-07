Stiri pe aceeasi tema

- Seful Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Arges, Gheorghe Lupescu, a fost confirmat cu Covid-19 si se afla internat in spital. Directia de Sanatate Publica a inceput o ancheta epidemiologica in acest caz. Reprezentantii IJJ Arges au confirmat, miercuri, ca inspectorul sef Gheorghe Lupescu a fost…

- Procuratura braziliana a anunțat deschiderea unei investigații cu privire la suspectarea punerii în pericol a indigenilor Yanomami și Yekwana, care ar fi putut fi expuși la Covid-19 în timpul unei misiuni militare, potrivit AFP.Potrivit Parchetului Federal (MPF), aceasta misiune, care…

- Conform unui comunicat transmis astazi, de catre DSP Alba, 6 cadre medicale din cadrul unei unitați sanitare din județul Alba au fost confirmate pozitiv cu COVID-19. Din informațiile obținute pe surse, unitatea medicala unde s-ar fi descoperit focarul este Spitalul Municipal din Sebeș. Potrivit DSP…

- O asistenta de la Pediatria Spitalului Judetean de Urgenta Craiova a fost diagnosticata cu noul COVID-19. Epidemiologii incearca sa afle daca a intrat in contact cu copiii internati, anunța MEDIAFAX.Asistenta medicala lucreaza in Sectia Pediatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Craiova, a…

- Cinci cadre medicale si unsprezece pacienti de la Unitatea Medico-Sociala din orasul Ocna Mures au fost confirmati cu noul coronavirus, scrie Agerpres.Este vorba despre 5 cadre medicale confirmate, 2 dintre ele confirmate vineri, iar 3 sambata, si 11 pacienti. In prezent, inspectorii DSP fac cercetari…

- Guvernul chinez a decis sa cenzureze publicarea studiilor referitoare la originile noului coronavirus. Conform unui ordin guvernamental, toate rapoartele stiintifice legate de Covid-19 vor fi verificate înainte de publicare, iar studiile referitoare la originea virusului vor fi supuse unei revizuiri…

- 18 cadre medicale de la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui au fost depistate cu COVID-19, in cadrul unitatii fiind in desfasurare o ancheta epidemiologica. Doua infirmiere din cadrul sectiei Pneumologie au fost confirmate cu noul coronavirus, iar in urma deciziei privind testarea personalului au fost…