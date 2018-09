Stiri pe aceeasi tema

- Vaticanul a emis un comunicat prin care confirma faptul ca Papa Francisc a autorizat o investigatie privind posibile nereguli financiare in cadrul corului Capelei Sixtine, care este unul dintre cele mai vechi grupuri corale din lume. Comunicatul a venit la doar cateva ore dupa o informatie din ziarul…

- Este ancheta interna la Spitalul din Targu Jiu in urma unui concurs de angajare pentru un post de asistenta la Secția Pneumologie. Procedurile de organizare a concursului au fost demarate luna trecuta, insa totul s-a transformat intr-un adevarat scandal, cu modificari de subiecte, anulari de probe,…

- O ancheta preliminara a fost deschisa in Franta pentru presupusa finantare ilegala a campaniei prezidentiale a lui Emmanuel Macron, dupa ce doi alesi ai dreptei au depus o plangere in care denunta rolul avut de orasul si zona metropolitana Lyon in aceasta campanie, transmite luni AFP, citand o sursa…

- Suspiciuni de frauda in cazul a 150 de proiecte finanțate din fonduri europene, in valoare de peste 180 de milioane de euro. Asta au descoperit, anul trecut inspectorii DLAF, care au controlat proiecte in valoare totala de peste jumatate de miliard de euro, conform raportului de activitate al instituției…

