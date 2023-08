Anchetă pentru stabilirea identităților. S-au găsit toate trupurile și cutia neagră Anchetatorii rusi au anuntat vineri ca au gasit atat corpurile celor zece victime, cat si cutia neagra a avionului. Este vorba despre aparatul prabusit miercuri in regiunea Tver de la nord de Moscova, in care se afla Evgheni Prigojin. „Corpurile celor zece victime au fost gasite la locul accidentului de avion. Sunt in curs analize genetice moleculare pentru stabilirea identitatii lor. Recorderele de zbor au fost preluate de anchetatori si este in curs o examinare detaliata a locului”, a comunicat pe Telegram comisia de ancheta. Urmeaza sa se stabileasca identitatea pe baza analizelor genetice… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol: cotidianul.ro

