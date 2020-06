Anchetă penală la Serviciul de Ambulanță Olt Procurorii din Slatina au deschis un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor și incearca sa stabileasca cine este responsabil pentru raspandirea COVID-19 in randul angajaților de la Serviciul de Ambulanța Olt. La sfarșitul lunii mai, 20 de angajați ai Serviciului de Ambulanța Olt au fost confirmați pozitiv cu noul coronavirus. Dupa primele cercetari, anchetatorii au stabilit ca o angajata a mers la serviciu deși prezenta semne de infectare cu noul coronavirus. Focarul de la Ambulanța Olt, cel mai mare din județul Olt, a dat deja 25 cazuri in doar o saptamana. 20 sunt angajați ai Serviciului… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

- Procurorii au deschis dosar penal in cazul focarului de coronavirus care a izbucnit Serviciul Judetean de Ambulanta Olt. In prezent, 20 de angajati ai Serviciului Judetean au fost confirmați cu noul coronavirus, scrie ziarul local Olt-alert. Parchetul de pe langa Judecatoria Slatina a inregistrat, joi,…

- Directia de Sanatate Publica Olt a anuntat ca, pana astazi, in judet au fost confirmate 76 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 45 persoane au fost declarate vindecate si au fost externate din unitatile spitalicesti. Pana acum, 29 persoane diagnosticate…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Olt a anuntat ca pe 18 mai s-a primit confirmarea ca o angajata de 45 de ani a SAJ Olt a fost infectata cu noul coronavirus. Nu mai putin de 50 de angajati ai Ambulantei, care au intrat in contact cu femeia, au fost testati. Dintre 30 de probe prelucrate, 12 au…

- Dupa ce marți, 19 mai, DSP Argeș a anunțat autoritațile din Olt ca o femeie care lucreaza in județul Olt este internata in spitalul din Mioveni, cu diagnostic confirmat de Covid-19, zeci de colegi ai acesteia au fost testați, primele rezultate fiind communicate miercuri. Din 50 persoane testate la Serviciul…

