Stiri pe aceeasi tema

- Descoperire șocanta, facuta duminica dimineața, de un barbat care a sunat imediat la 112. Un cadavru carbonizat a fost gasit la marginea Timișoarei, intr-o mașina care era incendiata. UPDATE. Victima, un barbat de 42 de ani

- Duminica, in jurul orei 9:00, politistii timiseni au fost sesizati prin apel 112 de catre un barbat ca pe strada Bucegi din localitatea Chisoda se afla o mașina carbonizata cu posibile urme de cadavru in ea. Polițiștii Sectiei 1 Rurale, criminalisti din cadrul I.P.J Timiș si polițiștii Serviciului de…

- In mașina carbonizata descoperita duminica pe o strada din localitatea Chișoda, județul Timiș, au fost gasite oseminte din trupul unui barbat. Polițiștii fac cercetari pentru moarte suspecta. Potrivit...

- Descoperire macabra, in aceasta dimineața, dupa un apel la 112 – un cadavru a fost gasit carbonizat intr-o mașina. Vehiculul a fost descoperit la ieșirea din localitate, pe camp, la capatul strazii Bucegi. Cadavrul era așezat pe locul șoferului, iar mașina era, de asemenea, distrusa de flacari. Polițiștii…

- Descoperire macabra, in aceasta dimineața, dupa un apel la 112 – un cadavru a fost gasit carbonizat intr-o mașina. Vehiculul a fost descoperit la ieșirea din localitate, pe camp, la capatul strazii Bucegi. Cadavrul era așezat pe locul șoferului, iar mașina era, de asemenea, distrusa de flacari. Polițiștii…

- Politistii insa l-au prins in cele din urma. In culpa este un sofer de 31 de ani din Munteni care, in timp ce se afla la volanul masinii, pe DJ 240, in comuna Munteni, a provocat un accident rutier soldat cu ranirea unui pieton, conducatorul auto implicat plecand de la fata locului, fara incuviintarea…

- Politistii vasluieni au deschis un dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunii de impiedicare a exercitarii drepturilor electorale, dupa ce un barbat in varsta de 47 de ani, din Braila, a reclamat ca nu a fost lasat sa-si exercite dreptul de vot la o sectie de pe raza localitatii…