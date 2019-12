Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii ucraineni au deschis miercuri o procedura penala dupa ce primul tren rus de pasageri a ajuns în Crimeea printr-o noua legatura feroviara cu peninsula din Marea Neagra, transmite Agerpres. Trenul de pasageri provenind din Sankt Petersburg a trecut miercuri ilegal frontiera…

- Kievul a deschis miercuri o ancheta penala, dupa ce un tren de pasageri a intrat din Rusia in Crimeea pe un pod recent construit, acuzand faptul ca trenul a introdus in mod ilegal persoane in Ucraina, relateaza The Associated Press.

- Presedintele rus Vladimir Putin a inaugurat luni legatura feroviara dintre Crimeea anexata si Rusia continentala, realizata cu ajutorul unui pod lung de 19 kilometri peste stramtoarea Kerci, relateaza AFP si Reuters potrivit Agerpres. Liderul de la Kremlin a efectuat prima traversare a podului, in…

- Președintele SUA, Donald Trump, se va întâlni marți cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, la Casa Alba, o întâlnire destinata, fara îndoiala, sa treaca în revista controversele în care este implicat președintele american în relația cu Rusia,…

- Orice discutie privind statul Peninsulei Crimeea, care ar putea fi purtata cu Kievul, este imposibila, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei Tass. Afirmatiile au fost facute în contextul în care purtatorul de cuvânt…

- Autoritațile din Rusia au arestat o femeie in regiunea Crimeea sub acuzația de acte de spionaj asupra secretelor militare ale armatei ruse in favoarea Guvernului de la Kiev, conform informațiilor transmise vineri de Serviciul pentru Securitatea Federala al Rusiei, relateaza site-ul agenției Reuters,…