Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Comisiei pentru politica externa a Senatului, senatorul de Vrancea Cristian Dumitrescu, a avut luni o intrevedere cu o delegație parlamentara britanica, formata din Andrew Egan Henderson Hendry, Alan Brown, Gavin Andrew Stuart Newlands și Brendan O’Hara, membri ai Camerei Comunelor. “In…

- Deputatii britanici din opozitie i-au cerut joi premierului conservator Boris Johnson sa explice cine i-a platit vacanta de Anul Nou petrecuta la o vila de lux pe o insula privata din Caraibe, punand sub...

- Deputatii britanici din opozitie i-au cerut joi premierului conservator Boris Johnson sa explice cine i-a platit vacanta de Anul Nou petrecuta la o vila de lux pe o insula privata din Caraibe, punand sub semnul intrebarii acuratetea informatiilor furnizate in declaratia sa de interese in legatura cu…

- Legea pentru retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana, propusa de premierul Boris Johnson, a fost modificata de Camera Lorzilor, informeaza AFP potrivit Agerpres. Guvernul conservator nu este sustinut de o majoritate in camera superioara a legislativului, deci proiectul de lege va fi retrimis…

- A trecut mai bine de o saptamana de la decesul femeii care a ars pe masa de operație de la Spitalul Floreasca, iar acum a ieșit la iveala faptul ca un alt pacient a suferit arsuri. Din fericire, insa, acesta a supraviețuit.

- Boris Johnson, le-a transmis britanicilor, in noaptea de Revelion, ca anul 2020 va fi unul al prosperitații, exprimandu-și speranța ca țara "va merge inainte unita" dupa ce va ieși din Uniunea Europeana pe 31 ianuarie, noteaza The Guardian. Primul ministru, care a petrecut Revelionul pe insula Mustique…

- Guvernul Marii Britanii și-a cerut scuze dupa ce adresele a peste 1.000 de persoane de pe lista de distincții regale de Anul Nou a fost publicata online din greșeala.Printre cei ale caror adrese au fost publicate se numara și cantarețul Elton John, potrivit BBC, citeaza hotnews.

- Realizarea Brexitului, sporirea fondurilor alocate serviciului national de sanatate si un nou sistem de imigratie care sa stimuleze venirea in Regatul Unit a lucratorilor calificati din intreaga lume, nu doar din statele UE, se numara printre prioritatile premierului britanic Boris Johnson prezentate…