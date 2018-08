Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii militari au facut un apel la populație in urma incidentelor de vineri, 10 august, din Piața Victoriei din București. “Procurorii militari ii invita pe toti care au participat la protestul Diasporei de vineri si au fost raniti sau pot ...

- In urma audierilor dupa violentele de la protestul din Piata Victoriei, procurorii au dispus, sambata noapte, retinerea a doi barbati, acestia fiind acuzati de ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice. Vor fi prezentati magistratilor cu propunere de arestare preventiva.

- Parchetul Militar a anuntat deschiderea unui dosar penal avand ca obiect interventia jandarmilor in Piata Victoriei. Procurorii s-au sesizat din oficiu pentru infracțiunea de purtare abuziva. The post Dosar penal deschis de procurorii militari, privind interventia jandarmilor in Piata Victoriei appeared…

- Procurorii militari s-au autosesizat dupa violentele de la protestul din Piata Victoriei si au deschis un dosar penal privind modul in care au intervenit jandarmii. Parchetul Militar va prelua si toate plangerile penale depuse la sectiile de politie, pe care le va reuni intr-un singur dosar.

- Procurorii militari de la Parchetul Militar au deschis dosar penal in care se ancheteaza interventia Jandarmeriei la protestul de vineri seara."In cursul zilei de astazi, 11 august 2018, procurori militari din cadrul Parchetului Militar Teritorial de pe langa Tribunalul Militar București s-au…

- UPDATE 21:00: In jurul orei 21:00, numarul participanților la protestul din Bacau a depașit 1.200 de persoane. Bacauanii au format o coloana și au strabatut Bacaul spre sud, pana dupa pasajul de la Narcisa. UPDATE 20:15: Mai mulți bacauani participa... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Timisorenii sunt asteptati vineri seara de la ora 19.00, in Piata Operei pentru un nou protest #rezist. Chiar daca liderii miscarilor civice care au organizat pana acum protestele de la Timisoara s-au dus la Bucuresti, timisorenii sunt asteptati sa fie solidari cu romanii din diaspora care protesteaza…

- Mii de romani din tara si din strainatate s-au mobilizat pentru a participa la mitingul organizat astazi in Piata Victoriei din București. Printre cei care au pornit spre Capitala se afla mai mulți cetațeni din Alba Iulia. Ei cer demisia Executivului, nemultumiti de modul de guvernare al social-democratilor…