Stiri pe aceeasi tema

- Atletul Alexandru Novac s-a calificat, miercuri, in finala la aruncarea sulitei, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Romanul a inregistrat cea mai buna performanta personala a sezonului, de 83.27 metri. Novac s-a calificat in finala probei de pe locul 4 in grupa A si 7 la general. A doua sa incercare…

- Andrew Hoy, în vârsta de 62 de ani, a reușit sa cucereasca medalia de argint la echitație în cadrul JO Tokyo 2020 împreuna cu echipa Australiei. Hoy a cucerit a cincea medalie olimpica, dar prima dupa Jocurile de la Sydney din 2000 la care a participat. Trei dintre medaliile…

- Toți sportivii care au obținut medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo ar trebui facuți cetațeni de onoare ai Bucureștiului – spune președinta Federației Romane de Canotaj, Elisabeta Lipa. Fosta canotoare, multiplu medaliata la Jocurile Olimpice și care este și consilier general al Capitalei, afirma…

- Sportivii romani Catalin Chirila si Victor Mihalachi s-au calificat, luni, in semifinalele probei de canoe dublu pe 1.000 m la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Cei doi au incheiat pe locul al treilea in primul sfert de finala, cu timpul de 3 min 51 sec 565/1000. Pe primul loc s-a clasat Brazilia (3:48.611),…

- Echipajul de patru rame masculin (M4-) format din Mihaița Țiganescu, Mugurel Semciuc, Ștefan Berariu, Cosmin Pascari a obținut a doua poziție in finala de patru rame masculin de la Jocurile Olimpice de la Tokyo, la 36 de sutimi de prima clasata. Sportivii romani au fost in zona podiumului toata cursa,…

- Brisbane va deveni al treilea oras australian care va gazdui Jocurile Olimpice, in 2032. Jocurile Olimpice au mai avut loc in Melbourne, in 1956, si in Sydney, in 2000, informeaza marca.com. Brisbane a fost singurul oras candidat pentru aceasta ediție. Miercuri, a avut loc la Tokyo sesiunea cu numarul…

- Baschetbalista Miranda Ayim si capitanul echipei de rugby in sapte, Nathan Hirayama, vor fi purtatorii de drapel ai delegatiei Canadei la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Tokyo, a anuntat, luni, Comitetul Olimpic Canadian, citat de Reuters. Jocurile de la Tokyo (23 iulie-8 august)…

- ​Comitetul International Olimpic (CIO) va vota pe 21 iulie pentru atribuirea Jocurilor Olimpice de vara din 2032 orasului australian Brisbane, a anuntat joi aceasta organizatie, deschizând drumul pentru "candidatul sau preferat", informeaza AFP.Reunit începând de marti,…