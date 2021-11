Anchetă la Suceava, după ce mai mulți copii au participat la un marș împotriva învățământului online DGASPCa cerut și Instituției Prefectului, dar și Inspectoratului Școlar Suceava, date despre modul in care instituțiile abilitate au verificat „respectarea regulilor privind desfașurarea unei manifestații in care au participat și minori” și daca s-au primit sesizari legate de eventuale expuneri ale minorilor la situații de risc”, potrivit Monitorul de Suceava .„Nu trebuie confundat dreptul copilului la libera opinie și dreptul la exprimare, cu obligarea acestuia de a participa la un eveniment pe care nu il ințelege pe deplin”, a justificat Protecția Copilului,Instituția a atras atenția ca iși… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de elevi de la Școala Gimnaziala Valea Moldovei a protestat marți in fața școlii impotriva invațamantului online. Ei și-au exprimat nemulțumirea fața de cursurile in fața unui ecran, solicitand revenirea la invațamantul fața in fața. Elevii au fost insoțiți și de cațiva parinți ...

- Aproape 500 de elevi și parinți au participat miercuri, 10 noiembrie, la Marșul Dreptului la Educație, impotriva invațamantului online.Primii protestatari, circa o suta oameni, nucleul marșului, au pornit pe jos, in jurul orei 11:45, din centrul comunei Bosanci, din fața Caminului Cultural, spre ...

- Nu exista niciun fundament științific pentru deschiderea școlilor daca vaccinarea profesorilor este peste 60%, e de parere profesorul de sanatate publica Razvan Cherecheș, din Cluj-Napoca, arata site-ul digifm.ro. In opinia lui Razvan Cherecheș, ministrul Educației incearca sa acopere faptul ca toata…

- 5.388 de noi infectari cu SARS CoV 2 Alt Record negativ in ultimele 24 de ore: 5.388 de noi infectari cu SARS CoV 2; 217 de persoane confirmate si internate in spital; 36 de persoane confirmate si internate in ATI; 97 de persoane decedate. In momentul de fata: 6.182 de persoane sunt internate in sectii,…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, si cancelarul german Angela Merkel au participat miercuri, la Berlin, la inaugurarea unui centru de avertizare timpurie impotriva pandemiilor, informeaza DPA. Centrul are obiectivul de a pregati omenirea…

- Mai mulți parinți, insoțiți de copii, au venit astazi in fața Guvernului pentru a protesta impotriva deciziei Comisie Naționale Extraordinara de Sanatate Publica, care a stabilit cum vor merge copii la școala incepand de astazi, 1 septembrie. Copii au venit cu pancarte pe care scrie „Vrem la școala”.

- Mai mulți parinți, insoțiti de copii, au venit astazi in fața Guvernului pentru a protesta impotriva deciziei Comisie Naționale Extraordinara de Sanatate Publica, care a stabilit cum vor merge copii la școala incepand de astazi, 1 septembrie.

- Mai mulți parinți, insoțiti de copii, au venit astazi in fața Guvernului pentru a protesta impotriva deciziei Comisie Naționale Extraordinara de Sanatate Publica, care a stabilit cum vor merge copii la școala incepand de astazi, 1 septembrie.